Erkeğe ne hediye alınır? İşte Erkeklere alınabilecek hediyeler...

Yılbaşı yaklaşırken sevdiklerimizi mutluk etmek adına hediye arayışlarımız da başladı. Konumuz hediye almak olunca baya zorlanıyoruz. Erkekler için hediye araştırması yaparken birçok soru ön plana çıkıyor. Peki erkeklere ne hediye alınır? Erkekler ne tür hediyelerden hoşlanır? Erkeklere alınabilecek hediyeler neler?

Dümdüz, desensiz bir bere



Tam bir yılbaşı ve sevgililer günü hediyesi olacak gibi duruyor. Üstelik son dakikacıysanız kafanız da rahat olacaktır, çünkü her yerde bulabilirsiniz.

2- Kaliteli bir kahve



Artık hepimizin "kahve içmeden uyanamadığı" bir çağdayız. Erkeklerin bazıları da kahvelere ve kahve ekipmanlarına fazlaca düşkün. İşte tam da böyle birini tanıyorsanız ithal bir kahve onu mest edecektir.

3- Klasik görünümlü bir spor ayakkabı



Eğer hediye alacağınız kişinin ayak numarasını biliyorsanız işiniz çok kolay. Klasik görünümlü bir spor ayakkabıya düşmeyecek erkek çok azdır çünkü :)

4- Güzel bir kemer



Her kemer değilse bile bazı markaların kaliteli kemerleri bir erkeği çok şık gösterebilecek bir detay. Bir de bunun hediye gelmesi demek onların kafalarını rahatlatacak.

5- Kartvizitlik



Hayatlar minimalleştiğinden beri o kalın kalın cüzdanlara el sallar olduk. İşte bu sebeple bu minik kartvizitliklere kimlik ve kredi kartı sığdırıp çok mutlu olan fazlaca kişi var. O yüzden bunu güzel bir hediye olarak görüyoruz.

6- Rahat bir bot



Yine bir banko yılbaşı ya da sevgililer günü hediyesi. Ama değişim kartını unutmamakta fayda var.

7- Çorap, daha çok çorap



Bir erkeğin sıkılmayacağı şeylerin başında çorap geliyor adeta. Ne kadar fazlaysa o kadar güvende hissediyorlar. Bol bol çorap alıp onları sevindirmek oldukça kolay.

8- Deri bir bileklik



Kaliteli ve metal detaylı deri bileklikler bir erkeğe mükemmel bir hava katabiliyor. Siz hediye almazsanız onların kendi kendilerine alacakları pek yok, o yüzden bunu da değerlendirmekte fayda var :)

9- Tüm elektroniklerini yan yana koyabilecekleri bir masaüstü standı



Hem hepsini kolayca şarjda tutabilen hem de masada yer kaplamamasını sağlayan bu standlar erkeklerin gözdesi

10- Güzel bir termos kupa



Özellikle ofis hayatında onları çok sevindirecek bir hediye bu, hele ki onun adına kişiselleştirilmiş bir versiyonun bulabilirseniz karşınızdaki erkeğin sevinç şovunu izleyebilirsiniz

11- Tüm kablolarını ve hard disklerini düzenli bir şekilde tutabilecekleri çantalar



Fazla söze gerek yok, onların çoktan canları çekti bile.

12- Hem spor çantası olarak hem de bavul olarak kullanılan bir çanta



Spora giderken kaliteli bir çanta, kısa seyahatlere giderken de güzel bir bavul olan bu çantalar da çok mantıklı

13- Güzel bir pikap



Müzikle biraz ilgiliyse bundan daha orijinal bir şey bulamayabilirsiniz :)

14- Güzel bir traş seti

Traş sonrası losyonundan jiletine, nemlendiricisinden fırçasına kadar her detayı düşünülmüş bir set hediye olarak güzel bir seçenek



15- Küçük boy valiz



Küçük boy bir valiz oldukça tatlı bir hediye olacaktır. Eğer aldığınız kişi sevgilinizse içine beraber gitmek istediğiniz yerlerin bir listesini yapıp bırakmak da daha sevimli yapacak bu hediyeyi.

16- Taşınabilir Bluetooth hoparlör



Bunun hediyelerin kralı olduğunu siz de biliyorsunuz değil mi? Bütçeniz yeterliyse bu hediyeyle karşınızdaki erkeği bebekler kadar mutlu edebilirsiniz.

17- Netflix, Spotify ya da Youtube Premium üyeliği



Herkesin ekmek su kadar zaruri şekilde kullandığı bu üyeliklerin aylık ya da yıllık hediye edilebildiğini unutmayın :) Güzel bir hediye olabilir.

18- Oyun konsolu



İşte sizi ömür boyu baştacı ettirebilecek bir hediye daha; oyun konsolları

19- Kablosuz kulaklık



Yine bir mutluluk sağlayıcısı :) Her müzik dinleyişinde sizi hatırlaması da bonusu olacak.