Haberler Haberler Son dakika💥Asgari ücret 2022 belli oldu❗️ Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmen açıkladı

Son dakika💥Asgari ücret 2022 belli oldu❗️ Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmen açıkladı

Milyonların gözü kulağı asgari ücret haberindeydi... Son dakika bilgisine göre; Herkesin merakla beklediği asgari ücret resmen belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "4 bin 250 lira olarak belirlenecektir" ifadelerini kullanarak asgari ücreti resmen açıklamış oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 15:39 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 15:47
Son dakika💥Asgari ücret 2022 belli oldu❗️ Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmen açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonları ilgilendiren ve 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, asgari ücretin yüzde 50 seviyesinde artırılarak 4 bin 250 TL olduğunu duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

-İşçi ve işveren temsilcileri kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında çalışan ve işveren kesimleri ile belirlenmektedir.

Nasıl aralık başında başladıysak, önümüzdeki yıl da yine çalışmalarını sürdürecek ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz.

ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 TL OLDU

Biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022'de asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 TL olarak uygulanacak. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısına göre rakam yükselmektedir.

Son 50 yılın en yüksek rakamı olan asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.

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