💥Son dakika 🗣Hazine ve Maliye Bakanı'ndan ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI❗️ Son toplantıda alınacak karar...

Asgari ücret toplantılarında sona geliniyor... 11.00'de başlayan toplantının ardından kararın açıklanması bekleniyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Herkesin merak ettiği soruyla ilgili son gelişmeler haberimizde...

🗣SON DAKİKA AÇIKLAMASI...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

"CİDDİ BİR ARTIŞ OLACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret kararının açıklanması ile birlikte bir bayram havası oluşacağına dikkat çekmiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Sizlerin beklentisi nedir bilemiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz."

"HERKESİ TATMİN EDECEK ÇOK GÜÇLÜ BİR ASGARİ ÜCRET"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da vatandaşın alım gücünü artıracak tedbirleri aldıklarını kaydetti ve konuya dair şu ifadeleri kullandı: "Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır. Vatandaşımızı asla enflasyonun ortaya çıkardığı bu ağır tablonun altında ezdirmeyeceğiz."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR❓

Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' tarafından belirleniyor. Komisyon, bu kapsamda 4 kez toplantı yapılıyor ve komisyon, işçi, işveren ev sahipliğinde gerçeleştirilen toplantıların ardından son toplantı bakanlıkta yapılıyor. 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacak konusuna dair yapılan son toplantının 3 saat içinde tamamlanması bekleniyor.