ASGARİ ÜCRET AÇIKLANIYOR MU? ASGARİ ÜCRET 2022 İÇİN NEFESLER TUTULDU - SON DAKİKA

ASGARİ ÜCRET 2022 - Asgari ücret belirleme toplantılarının 4'üncüsü yapılıyor. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücrette rakam bugün belli olacak. İşçi tarafı 'kırmızı çizgi'nin 4 bin TL olduğunu belirtirken, işveren tarafın 3500 TL'nin üzerine çıkmak için çabaladıklarını açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise yaptığı son açıklamada müjdeli haberi verdi ve "Bayram havası yaratacak, rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

BAŞKAN ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım" açıklaması yaparken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti.





NEFESLER TUTULDU

Asgari ücret 2022 için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu 4. toplantısı bu hafta yapılacak. Yaklaşık 6 milyon çalışanın heyecanla beklediği son toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi ve şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret çok önemli. Bunla ilgili pek çok rakam ortada dolaşıyor. Çeşitli tahminler yapılıyor. Biz bakanlık olarak bir araştırma yaptırdık. İşçilere, işverenlere bir de profesyonel yöneticilere sorduk. İşçilerimizin büyük bir çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklentileri olduğunu söylediler, daha küçük yüzde 9'luk bir oran 4 binin üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağıları telaffuz edenler de var. Küçük işletmelerde çalışanlar işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiklerini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyor, 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz. Dolayısıyla biz burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun işçilerimizin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu Türkiye için çalışanlarımız için özellikle düşük gelirli asgari ücretli çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır, bunu şimdiden müjdelemek isterim. Bugün asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanması daha anlamladır. Çünkü ekonomide bazı dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde geçiyoruz, enflasyon üstü ortamdan geçiyoruz, onun için asgari ücret bu kadar önem atfedilen bir ücret olmuştur. Bunu anlıyoruz."

📢"PAZARTESİ ÖĞRENİRSİNİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir milletvekilinin asgari ücretin ne zaman açıklanacağına yönelik sorusuna ise "Pazartesi öğrenirsiniz" yanıtını vermişti.

📌ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapıldı. 2022 Asgari Ücret zammına ilişkin net rakamın açıklanması için gözler dördüncü toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı 13 Aralık'ta gerçekleşmeyince gözler bugüne çevrilmişti. Net rakamın belirleneceği 4. toplantı için tarafların ne zaman bir araya geleceği hala belirsizliğini koruyor.





2022 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Asgari ücret tespit komisyonunun 2022 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarında sona gelindi. İlk üç toplantıdaki görüşmelerde işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyeleri, üç önemli konuda uzlaşma sağladı.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK❓

Enflasyondaki tırmanma ve döviz kurunda yaşanan artış dolayısıyla bu yıl asgari ücrette yüksek artış beklentisi ortaya çıktı. Kulislerde, TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e 4 bin liranın altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini söylediği belirtiliyor. Net asgari ücretin 4 bin liraya çıkması brüt asgari ücretin yüzde 42 oranında artması anlamına geliyor.

🔽ASGARİ ÜCRETTE VERGİ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Merkez Bankası son enflasyon raporunda, 2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 18.4 olarak revize etti. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verilerine göre ise TÜFE'deki yıllık artış yüzde 19,89 oldu. Kasım aralık aylarında enflasyonun son 18 yılın ortalaması düzeyinde çıkması halinde yıllık enflasyon yüzde 17,66; geçen yılki düzeyde çıkması halinde ise yüzde 19,89 olacak.

Vatandaşın cebine yansıyan enflasyonun çok daha yüksek olduğu tartışmaları bir yana kabaca resmi enflasyonu yüzde 20 olarak kabul etmek mümkün görünüyor.





İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor.

Görüşmeler öncesi TİSK, mevcut istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması için asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinde ısrarlı.

Türk-İş ise yeni asgari ücrete dair talebini kamuoyuyla henüz paylaşmamakla birlikte "insan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret istiyor.

📢2022 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA KAÇ TL?

Asgari ücret şu anda brüt 3.577 lira, net 2.825 TL.

ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAMDAN SONRA NELER DEĞİŞECEK?

👉İşsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak.

👉Asgari Geçim İndirimi (AGİ) artacak.

👉İş göremezlik ödeneği artacak.

👉Yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.