SİGARAYA ZAM SİGARA FİYATLARI NE OLDU? - SON DAKİKA!

SİGARA FİYATLARI - Sigara fiyatlarına zam geldiği haberleri üzerine açıklama geldi. Royal Tabacoo ürünlerine gelen 2 liralık artışın ardından BAT, JTI, Philip Morris markalarının güncel sigara fiyatları listesi merak konusu oldu. Yeni sigara fiyatları ne oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte yanıtı...
Sigara fiyatları güncel listesi
Philip Morris Marka sigaralar
- Marlboro Edge: 22 lira
- Marlboro Touch: 23 lira
- Marlboro: 24 lira
- Parliament: 24,5 lira
- Parliament Midnight Blue: 23,50 lira
- Muratti: 22 lira
- Muratti Blu: 21 lira
- Lark: 21 lira
- Chesterfield: 20,50 lira
- L&M: 20,5 lira
Altın fiyatları - CANLI - TIKLA
JTI Marka Sigaralar
- Winston Slender: 16 lira
- Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 lira
- Winston: 17 lira
- Winston Xsence Black&Gray: 18 lira
- Camel Slender: 15,50 lira
- Camel: 16 lira
- Monte Carlo Slender: 15,50 lira
- Monte Carlo: 15,50 lira
- LD: 15,50 lira
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TURKTAB
- Medley: 12,5 lira
- Lark: 15 lira
- Chesterfield: 14,50 lira
- Chesterfield Mode: 14 lira
- L&M: 14,00 lira
- Pall Mall: 14,50 lira
- Tekel 2000: 14 lira
- Tekel 2001: 14 lira
- Samsun: 14 lira
- Samsun 216: 14 lira
- Maltepe: 14 lira