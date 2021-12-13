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MasterChef Türkiye'de kim elendi? 12 Aralık Pazar MasterChef'te kim gitti? İşte o isim

Ekranların takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Programda eleme gecesi olarak yeni bir formata geçilirken bu kapsamda daha öncekilerden farklı olarak potada 3 kişi yer aldı ve iki farkı oyun oynanarak puanlama sistemi devreye sokuldu. Potada bu hafta Eren, Mert ve Görkem yer almıştı. Şeflerin verdiği puanlar sonrası elenen isim de belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? 12 Aralık Pazar MasterChef'te kim gitti? İşte o isim...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 07:13 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 07:47
MasterChef Türkiye'de kim elendi? 12 Aralık Pazar MasterChef'te kim gitti? İşte o isim

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 6 isim yazıldı. "MasterChef'te 12 Aralık elenen isim kim oldu?", "MasterChef'e kim veda etti?" ve "MasterChef'ten kim elendi?" gibi soruları Masterchef izleyicileri tarafından internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı? İşte ayrıntılar...

12 ARALIK PAZAR MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları; Eren, Görkem, Mert olmuştu. 12 Aralık Pazar günü yapılan eleme oyunu sonrasında Görkem yarışmaya veda eden isim oldu.

👉MasterChef Görkem kimdir?

👉MasterChef Mert kimdir?

👉MasterChef Eren kimdir?

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