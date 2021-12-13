💥MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2021'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar, yeni haftaya girilirken mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

13 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde oynanan kaptanlık oyununda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin kazananı belirlemek için yarışmacılardan istediği yemek güveç oldu.

DİLARA MAVİ TAKIM KAPTANI OLDU

Nefes kesen mücadele sonunda kazanan isim olan Burcu, mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti. Devamında iki kaptanın seçimi ile takımlar oluşturuldu.

İşte haftanın takımları:

MAVİ TAKIM: Burcu, Araz, Hasan, Mert

KIRMIZI TAKIM: Eren, Sergen, Tahsin, Dilara