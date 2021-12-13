Haberler Haberler 💥MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

💥MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef 2021'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'te kaptanlık oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılardan güveç yapmasını isterken, en başarılı güveci yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını belirlerken; her iki takımda yer alan yarışmacılar belirlendi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 23:27
💥MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2021'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar, yeni haftaya girilirken mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

13 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde oynanan kaptanlık oyununda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin kazananı belirlemek için yarışmacılardan istediği yemek güveç oldu.

DİLARA MAVİ TAKIM KAPTANI OLDU

Nefes kesen mücadele sonunda kazanan isim olan Burcu, mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti. Devamında iki kaptanın seçimi ile takımlar oluşturuldu.

İşte haftanın takımları:

MAVİ TAKIM: Burcu, Araz, Hasan, Mert

KIRMIZI TAKIM: Eren, Sergen, Tahsin, Dilara

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