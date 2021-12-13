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MasterChef Görkem kimdir? Kaç Yaşında? Evli mi? Nereli? İşte yanıtı

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde, Eren ve Mert'le potada yarışan Görkem programa veda eden isim oldu. İzleyiciler MasterChef Görkem'in kişisel bilgilerini internette sıkça aratıyor. Peki, MasterChef Görkem kimdir? Görkem Demiral kaç yaşında? Nereli? Evli mi? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 07:44
MasterChef Görkem kimdir? Kaç Yaşında? Evli mi? Nereli? İşte yanıtı

Ekranların ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Daha öncekilerden farklı olarak 3 adayın yarıştığı programda Mert, Eren ve Görkem şeflerden en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya mücadele etti ancak en düşük puana ulaşan Görkem bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. Görkem Demiral'ın hayatı internette sıkça aratılıyor...

MASTERCHEF GÖRKEM DEMİRAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

Heyecanlı ve enerjik yapısıyla tanınan Görkem Demiral, 1999 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Mesleğine Manisa'da başladığını dile getiren Görkem, 2015 yılından beri sektörde farklı kurumlarda çalıştığını söylüyor. 2019'da babasını kaybeden Görkem Demiral'ın annesi ise Fas asıllı. Görkem Demiral, 22 yaşında ve bekar...

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