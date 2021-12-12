Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığı için doğal çözüm yolları...

Soğuk havalar ile birlikte zayıflayan vücut direnci hastalıkları beraberinde getirir. Buna ek olarak düzensiz beslenme şekli bağışıklık sisteminin düşmesine neden olur. Savunmasız düşen vücut grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanır. Kış aylarında hastalıkların artmasıyla burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi şikayetlerle karşılaşılır. İnsanın günlük hayatını olumsuz yönde etkileyen burun tıkanıklığı tek taraflı da olabilir. Burun tıkanıklığı nefes almayı zorlaştırır ve gece uyumayı imkansız hale getirir. Ancak evde yapılabilecek bazı doğal basit yöntemlerle burun tıkanıklığı açmak mümkün.

BURUN TIKANIKLIĞININ NEDENLERİ?

- Sinüzit

- Nazal septum deviasyonu

- Burun eti

- Konka şişmeleri

- Saman nezlesi

- Alkol,

- Sahip olunan alerjiler

- Nezle, soğuk algınlığı

- Mevsim geçişleri

- Baharatlı yemekler

- Burunda yabancı cisim

- Hormonal değişiklikler

- Grip,

- Alerjik olmayan rinit

- Yüksek tansiyon

- Burun polipleri

- Mesleki astım

- Gebelik

- Uyku apnesi

- Tiroid bozuklukları

Nem

Nemli hava burun tıkanıklığına iyi gelir. Odanızda kaloriferin üstüne bırakacağınız bir bardak su havanın nemini koruyacaktır. Ayrıca odanın nemli olmasını sağlayan buhar makineleri de burun tıkanıklığınıza çözüm olabilir.

Tuzlu su

Okyanus suyunun burun tıkanıklığına iyi geldiği bilinir fakat elde etmesi zordur. Ilık bir bardak suya 1 çay kaşığı tuz ilave edip burnunuzu temizleyebilirsiniz. İsterseniz pH dengesini sağlamak için içerisine bir çay kaşığı karbonat da ekleyebilirsiniz.

Zeytinyağı

Burnunuza damlatacağınız birkaç damla zeytinyağı tıkanıklığı alıp götürecektir.

Elma sirkesi

Elma sirkesi mukusun incelmesini sağlarken aynı zamanda asidik yapısı sayesinde burnunuzun içerisinde bakteri ve virüs oluşumunu engelleyerek tekrar mukus üretimini önler. Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı elma sirkesi ve bir tatlı kaşığı bal ekleyerek gün içerisinde 2 defa içerek burun tıkanıklığını durdurabilirsiniz. Başka bir yöntem ise bir bardak ılık suya 2 tatlı kaşığı elma sirkesini ekleyip, bu karışımı burnunuzdan çekip burnunuzu temizlemenizdir.

Zencefil çayı

Zencefil, içeriği sayesinde mukoza akışkanlığını arttırarak geniz kanallarının açılmasını sağlar. Hem burun tıkanıklığına hem de boğaz enfeksiyonuna iyi gelir. Zencefil toz şeklinde ya da kök şeklinde aktarlarda bulunabilir. 2 bardak suyu kaynatın, içine 2 tatlı kaşığı zencefil tozu koyun. Eğer kök şeklinde almışsanız avuç içi kadar bir parçayı dilimleyerek ekleyin. 10 dakika bekletip süzün. 1 bardağını içip kalanını bir bez yardımıyla burnunuza sıcak kompress şeklinde uygulayın.

Lavanta çiçeği

Lavanta çiçeği de burun tıkanıklığı için doğal çözümlerden biridir. Bir tutam lavanta çiçeğinin yapraklarını kaynamış su içinde 10 dakika kadar demleyin. Karışımı süzün ve suyunu hastalık boyunca her saat başı burnunuzdan çekin.

Masaj

Masaj doğru yapıldığında kan akışını hızlandırır. Burun üzerine yapılacak masajla burunda bulunan iltihap, kan yardımıyla böbreklere iletilerek oradan dışarı atılır. Bir yemek kaşığı hardal yağı, zeytinyağı ve nane yağını ısıtın ve burun ile kaş çevresine masaj yaparak yedirin. Burnunuzun gözleriniz arasında kalan en üst noktasına parmağınızla 20 saniye boyunca baskı yapıp bırakın. Bunları yaparken ağzınızdan nefes almayı unutmayın. Burada dikkat edilmesi gereken husus yağların ısıtıldıktan hemen sonra kullanılmamasıdır çünkü sıcaklık cildinizi yakabilir. Yağları ısıttıktan sonra bir miktar beklemeniz önerilir.

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

- Sigara içmeyi bırakın ve sigara içilen ortamlardan uzak durun.

- Süt içmek mukus üretimi arttıran önemli bir faktör olduğu için burun tıkanıklığı döneminde daha az içmeyi deneyin.

- Zencefil ve limonun içinde olduğu bitki çayları da burun tıkanıklığınızı rahatlatabilir.

- Deniz tuzu burun tıkanıklığına iyi geldiği için imkânınız varsa denize girin ya da deniz tuzu kullanarak burnunuza çekin ve sümkürün.

- Bulunduğunuz odayı nemli tutmak da iyi gelebilir. Bunun için odanızda kaynayan bir su bulundurabilirsiniz. Ya da buhar makinesi de kullanılabilir.

- Burun tıkanıklığı döneminde C vitamini tüketmek çok önemlidir.

- Bebekler için burun aspiratörü kullanmak da çok faydalıdır.

BURUN TIKANIKLIĞI KORONA BELİRTİSİ Mİ?

Milliyet'in haberine göre Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan korona salgınının en yaygın semptomlarından birisi de ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Ancak bazı hastalarda, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal de olabilir. Söz konusu semptomlar genellikle çok hafiftir ve yavaş yavaş başlar.