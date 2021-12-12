ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA GELİŞMESİ! MÜJDELİ HABER GELDİ!

ASGARİ ÜCRET 2022 - Asgari ücret belirleme toplantılarının 4'üncüsü yapılıyor. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücrette rakam bugün belli olacak. İşçi tarafı 'kırmızı çizgi'nin 4 bin TL olduğunu belirtirken, işveren tarafın 3500 TL'nin üzerine çıkmak için çabaladıklarını açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise yaptığı son açıklamada müjdeli haberi verdi ve "Bayram havası yaratacak, rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. ASGARİ ÜCRET NE KADAR?







BAŞKAN ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım" açıklaması yaparken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti.



NEFESLER TUTULDU

Asgari ücret 2022 için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu 4. toplantısı bugün yapılacak. Yaklaşık 6 milyon çalışanın heyecanla beklediği son toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi ve şu ifadeleri kullandı:



"Asgari ücret çok önemli. Bunla ilgili pek çok rakam ortada dolaşıyor. Çeşitli tahminler yapılıyor. Biz bakanlık olarak bir araştırma yaptırdık. İşçilere, işverenlere bir de profesyonel yöneticilere sorduk. İşçilerimizin büyük bir çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklentileri olduğunu söylediler, daha küçük yüzde 9'luk bir oran 4 binin üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağıları telaffuz edenler de var. Küçük işletmelerde çalışanlar işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiklerini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyor, 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz. Dolayısıyla biz burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun işçilerimizin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu Türkiye için çalışanlarımız için özellikle düşük gelirli asgari ücretli çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır, bunu şimdiden müjdelemek isterim. Bugün asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanması daha anlamladır. Çünkü ekonomide bazı dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde geçiyoruz, enflasyon üstü ortamdan geçiyoruz, onun için asgari ücret bu kadar önem atfedilen bir ücret olmuştur. Bunu anlıyoruz."





"PAZARTESİ ÖĞRENİRSİNİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir milletvekilinin asgari ücretin ne zaman açıklanacağına yönelik sorusuna ise "Pazartesi öğrenirsiniz" yanıtını vermişti.

İŞÇİDEN 4 BİN, İŞVERENDEN 3500 İFADESİ!

Asgari ücret 2022 toplantıları devam ederken işçi ve işveren temsilcilerinden açıklamalar da gelmeye başladı. İşçi tarafı kırmızı çizgilerinin 4 bin TL olduğunu belirtirken, işveren tarafı 3500 TL'nin üzerine çıkmak için çabaladıklarını belirtti.

ARADAKİ FARK 500 TL!

İşçi tarafı 4 bin TL'nin altındaki bir rakamla gelinmemesi gerektiğini belirtirken İşveren tarafının rakamı da ortaya çıktı. Önerinin 3500 TL olduğu fakat daha fazlası için çalışıldığı dile getirildi.





ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA KAÇ TL?

Asgari ücret şu anda brüt 3.577 lira, net 2.825 TL.

ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAMDAN SONRA NELER DEĞİŞECEK?

👉İşsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak.

👉Asgari Geçim İndirimi (AGİ) artacak.

👉İş göremezlik ödeneği artacak.

👉Yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

