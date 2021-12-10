Sıvı deterjan mı toz deterjan mı? Hangisi hangi durumlarda tercih edilir? Sıvı deterjan toz deterjan farkları neler?

Çamaşır makineleri yıkama işlemini eskisinden daha kolay hale getirse de dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var. Siz de çamaşırlarınızın ilk günkü canlılığını korumak için renklilerle beyazları ayırıyor ya da en uygun yıkama programını seçmeye özen gösteriyor olabilirsiniz. Ancak bunlar kusursuz temizliği sağlamak için yine de yeterli değil.

Çamaşır makinelerinin performansını etkileyen bir diğer unsur da çamaşır deterjanları. Kullandığınız deterjanın çeşidi makinenizin sağlığını etkilediği kadar çamaşırlarınızın ömrünü de etkiliyor. Bu noktada karşımıza en yaygın deterjan çeşitleri olarak toz ve sıvı deterjanlar çıkıyor. O halde gelin en iyi çamaşır makinesi deterjanı nasıl seçilir sorusunun cevabını birlikte arayalım.

Çoğu kullanıcı iyi bir yıkama için çamaşır makinesine ne kadar deterjan konur sorusuyla deterjan ölçülerine odaklansa da deterjanın türü çok daha fazla önem arz ediyor. Size en uygun olanı bulmak için öncelikle sıvı deterjan ve toz deterjan arasındaki farkları öğrenmeniz gerekiyor. Bu sayede önceliklerinizi belirleyebilir ve çok daha bilinçli bir şekilde deterjan seçiminizi yapabilirsiniz.

SIVI DETERJANLARIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Kullanım kolaylığı açısından sıklıkla tercih edilen sıvı deterjanla temizlik yöntemi beraberinde bazı avantajları ve dezavantajları getiriyor. Farklı bileşenlere sahip olan sıvı deterjanlar özellikle yağ lekeleri gibi güçlü lekelerde iyi bir performans gösterdiği için oldukça yaygın. Eğer yağlı iş kıyafetleri biriktiriyorsanız kumaş liflerinin en derinine nüfuz edebilen sıvı deterjanları kullanabilirsiniz. Sıvı deterjanların popüler olmasının bir diğer sebebi de kullanışlı şişelerde birbirinden güzel kokularla satılması.

Öte yandan eğer toz deterjan kullanıyorsanız, kumaş lifleri arasında biriken toz artıklarına rastlamanız oldukça muhtemel. Sıvı deterjanlar suda tamamen çözünerek bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Toz deterjanlara kıyasla daha az kimyasal içerdiği için çevreye daha duyarlı bir eğilim gösteriyor.

Sıvı deterjanların biraz daha pahalı olması dışında belirgin bir dezavantajı bulunmuyor. Ancak bir çamaşır makinesi sıvı deterjan kullanıldığında bir miktar koku sorununa neden olabiliyor. Eğer kireçli veya sert sulara sahip bir bölgede yaşıyorsanız, sıvı deterjanlardaki sabun bileşeni ile kireçli suyun birleştiğinde zamanla kötü koku oluşturduğunu bilmenizde fayda var. Çamaşır suyu gibi ağartıcı kimyasalların etkinliğini sınırlaması da sıvı deterjanların dezavantajları arasında gösterilebiliyor.

TOZ DETERJANLARIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Sıvı deterjanlar piyasaya çıkana kadar çamaşır makinelerinin vazgeçilmezi olan toz deterjanlar günümüzde de popülerliğini koruyor. Bu popülerliği daha ucuz olmasından kaynaklansa da toz deterjanla temizlik söz konusu olduğunda birçok avantaja sahip olacağınızı bilmelisiniz.

Toz deterjanların en belirgin avantajı eski ve inatçı lekeleri temizlemedeki gücü. Bu nedenle çamura bulanmış formalar veya çim lekelerine sahip bahçe kıyafetleri biriktiriyorsanız toz deterjanları tercih etmeniz gerekebilir. Diğer taraftan kireçli suya sahipseniz toz deterjanların hem çamaşırlarınız hem de makineniz için daha iyi bir tercih olduğunu söylemek gerekiyor. İçeriğinde daha az boya katkı maddesine sahip olması da toz deterjanların bir diğer avantajı.

Peki toz deterjanların dezavantajları neler? Toz deterjanların sıvı deterjanlara karşı en büyük eksikliği daha önceden çözülmemiş olarak satılmaları. Yani sıvıların aksine suda çözünme işlemi yıkama esnasında gerçekleşiyor. Bu da kıyafetler üzerinde tortu şeklinde birikmiş deterjan artıklarına neden olabiliyor. Özellikle düşük sıcaklıklardaki yıkamalarda oluşan bu durum cilt tahrişi ve alerji gibi sorunları da beraberinde getiriyor.

Öte yandan çoğu çamaşır makinesi toz deterjan kullanıldığında makine köşelerinde ve yarıklarında deterjan artığına neden oluyor. Bu da makine performansını zaman içinde düşürebiliyor.