Hangi burç hangi burç ile uyumlu? Astrolojide burç uyumları ve burçların özellikleri...

KOÇ
Arası çok iyi: Aslan, Yay
İyi: Boğa, İkizler, Kova, Balık
Kötü: Yengeç, Terazi, Oğlak
Ne iyi ne kötü: Başak, Akrep
BOĞA
Arası çok iyi: Başak, Oğlak
İyi: İkizler, Yengeç, Balık, Koç
Kötü: Kova, Aslan, Akrep
Ne iyi ne kötü: Terazi, Yay
İKİZLER
Arası çok iyi: Terazi, Kova
İyi: Yengeç, Aslan, Koç, Boğa
Kötü: Başak, Yay
Ne iyi ne kötü: Akrep, Oğlak, Balık
YENGEÇ
Arası çok iyi: Akrep, Balık
İyi: Aslan, Başak, Boğa, İkizler
Kötü: Koç, Terazi, Oğlak
Ne iyi ne kötü: Yay, Kova
ASLAN
Arası çok iyi: Yay, Koç
İyi: Başak, Terazi, İkizler, Yengeç
Kötü: Akrep, Kova, Boğa
Ne iyi ne kötü: Koç, İkizler
BAŞAK
Arası çok iyi: Boğa, Oğlak
İyi: İkizler, Yengeç, Balık, Koç
Kötü: Kova, Aslan, Akrep
Ne iyi ne kötü: Terazi, Yay
TERAZİ
Arası çok iyi: Boğa, Başak
İyi: Kova, Balık, Akrep, Yay
Kötü: Koç, Yengeç, Terazi
Ne iyi ne kötü: İkizler, Aslan
AKREP
Arası çok iyi: Balık, Yengeç
İyi: Yay, Oğlak, Başak, Terazi
Kötü: Kova, Boğa, Aslan
Ne iyi ne kötü: Koç, İkizler
YAY
Arası çok iyi: Koç ve Aslan
İyi: Oğlak, Kova, Terazi, Akrep
Kötü: Balık, İkizler, Başak
Ne iyi ne kötü: Boğa, Yengeç
OĞLAK
Arası çok iyi: Boğa, Başak
İyi: Kova, Balık, Akrep, Yay
Kötü: Koç, Yengeç, Terazi
Ne iyi ne kötü: İkizler, Aslan
KOVA
Arası çok iyi: İkizler,Terazi
İyi: Yay, Oğlak, Balık, Koç
Kötü: Boğa, Aslan, Akrep
Ne iyi ne kötü: Yengeç, Başak
BALIK
Arası çok iyi: Yengeç, Akrep
İyi: Oğlak, Kova, Koç, Boğa
Kötü: İkizler, Başak, yay
Ne iyi ne kötü: Aslan, Terazi