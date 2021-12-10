Haberler Haberler Hangi burç hangi burç ile uyumlu? Astrolojide burç uyumları ve burçların özellikleri...

Hangi burç hangi burç ile uyumlu? Astrolojide burç uyumları ve burçların özellikleri...

Hangi burç hangi burç ile uyumlu? Hangi burç hangi burç ile daha iyi anlaşıyor? Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlakk, kova, balık burcuna dair çok önemli bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 13:24
Hangi burç hangi burç ile uyumlu? Astrolojide burç uyumları ve burçların özellikleri...

KOÇ
Arası çok iyi: Aslan, Yay
İyi: Boğa, İkizler, Kova, Balık
Kötü: Yengeç, Terazi, Oğlak
Ne iyi ne kötü: Başak, Akrep

BOĞA
Arası çok iyi: Başak, Oğlak
İyi: İkizler, Yengeç, Balık, Koç
Kötü: Kova, Aslan, Akrep
Ne iyi ne kötü: Terazi, Yay

İKİZLER
Arası çok iyi: Terazi, Kova
İyi: Yengeç, Aslan, Koç, Boğa
Kötü: Başak, Yay
Ne iyi ne kötü: Akrep, Oğlak, Balık

YENGEÇ
Arası çok iyi: Akrep, Balık
İyi: Aslan, Başak, Boğa, İkizler
Kötü: Koç, Terazi, Oğlak
Ne iyi ne kötü: Yay, Kova

ASLAN
Arası çok iyi: Yay, Koç
İyi: Başak, Terazi, İkizler, Yengeç
Kötü: Akrep, Kova, Boğa
Ne iyi ne kötü: Koç, İkizler

BAŞAK
Arası çok iyi: Boğa, Oğlak
İyi: İkizler, Yengeç, Balık, Koç
Kötü: Kova, Aslan, Akrep
Ne iyi ne kötü: Terazi, Yay

TERAZİ
Arası çok iyi: Boğa, Başak
İyi: Kova, Balık, Akrep, Yay
Kötü: Koç, Yengeç, Terazi
Ne iyi ne kötü: İkizler, Aslan

AKREP
Arası çok iyi: Balık, Yengeç
İyi: Yay, Oğlak, Başak, Terazi
Kötü: Kova, Boğa, Aslan
Ne iyi ne kötü: Koç, İkizler

YAY
Arası çok iyi: Koç ve Aslan
İyi: Oğlak, Kova, Terazi, Akrep
Kötü: Balık, İkizler, Başak
Ne iyi ne kötü: Boğa, Yengeç

OĞLAK
Arası çok iyi: Boğa, Başak
İyi: Kova, Balık, Akrep, Yay
Kötü: Koç, Yengeç, Terazi
Ne iyi ne kötü: İkizler, Aslan

KOVA
Arası çok iyi: İkizler,Terazi
İyi: Yay, Oğlak, Balık, Koç
Kötü: Boğa, Aslan, Akrep
Ne iyi ne kötü: Yengeç, Başak

BALIK
Arası çok iyi: Yengeç, Akrep
İyi: Oğlak, Kova, Koç, Boğa
Kötü: İkizler, Başak, yay
Ne iyi ne kötü: Aslan, Terazi

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