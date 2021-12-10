Evde güvenlik kamerası nereye konulur? Evde kamera kurulumu ve kullanımı...

Söz konusu ailelerin ve sevdiklerin güvenliği olduğu zaman, gerekli önlemlerin hepsinin alınıp alınmadığını sorgulamak gerekir. Örneğin, kendinize soracağınız kritik sorulardan biri, evinizde güvenlik kameralarını nereye koymayı düşündüğünüz. Bir diğeri ise, oturduğunuz yerde güvenlik bakımından en zayıf bölgenin neresi olduğuna karar vermek. Sorulacak diğer sorular ise; evinizde gizli veya pek açıkta olmayan girişler, pencereler veya kapılar var mı? Varsa bunlar hırsızların çok çabuk fark edebilecekleri yerlerde mi? Daha önce evinize izinsiz biri girdi mi veya evin eski sahibi daha önce bu evde hiç hırsızlık vakası yaşadı mı? Eğer cevaplar evet ise, yazının devamını daha dikkatli okumanızı tavsiye ediyoruz.

Güvenlik kameralarının yerleşiminde en önemli nokta şu ki; evinizi en iyi siz bilirsiniz ve bu yüzden evinizi zorla girenlerden korumak için en iyi değerlendirmeyi de yine siz yapabilirsiniz. Kameraların nerelere konulacağına karar verdikten sonra, kameralarınızı hırsızın rahatça görüp kırabileceği bir yere mi, yoksa erişilemeyecek fakat her zaman hırsızı videoda yakalayabilecek bir noktaya mı koymanız gerektiğine karar vermelisiniz.

Bu konuda eviniz için güvenlik kameraları yerleştirirken dikkat etmeniz gereken 5 noktayı sizlere hatırlatmak istiyoruz;

1. Ön Kapı

Tahmini olarak hırsızların %34'ü evinize ön kapıdan girer ve bu yüzden kameraları kesinlikle burada kullanmak isteyeceksiniz. Hırsızın kameranızı kırmasından ya da görüntüyü tahrip etmesinden kaçınmak için, kameranızı ikinci kat seviyesine yerleştirin. Eğer eviniz tek katlıysa, kameranızın taş, çubuk veya diğer cisimlerle kırılmasını önlemek için saldırıya dayanıklı IP Kameralar kullanabilirsiniz.

Uzman önerisi: Kapınızda bulunan kameraları televizyonlara veya apartman konuşma sistemlerinize bağlayarak kapıyı açmadan da kimin geldiğini öğrenebilir ve kayıt altına alabilirsiniz.

2. Arka Kapı

Hırsızların diğer %22'si arka kapıdan girmeyi deneyecektir. Bu yüzden buraya da bir kamera kurmaya ihtiyacınız olacak (eğer yan kapılarınız da varsa arka kapı istatistiklerini hesaba katarak oraları da göz önünde bulundurun). Kısacası, her giriş kapısını bir kamerayla koruyun. Yine, kameraları kurarken insan elinin ulaşamayacağı bir yere kurmaya, kamerayı kırabilecek objelerden veya bozabilecek objelerden uzak tutmaya çaba gösterin.

Uzman önerisi: İklimlerden etkilenmeyen ve aynı zamanda gece görüşü de sağlayan Kızılötesi (IR) kameralar kurduğunuzdan emin olun.

3. Yola Bakmayan Pencereler

Hırsızlar genelde arka taraflarda bulunan camı kırarak eve girerler. Hırsızlar, direkt olarak yoldan görünmeyen pencereleri seçerek yakalanma risklerini azaltıyorlar ve kirli işleri için gizlilik önlemini almış oluyorlar. Onlardan erken davranın ve caddeden görünmeyen pencereleriniz için kameralar kurun.

Karel'in haberine göre: Buradaki en iyi seçeneğiniz kablosuz kontrol seçeneği olan ve mobil cihazlardan veya tablet üzerinden yönetilebilen kablosuz ip kameralar kurmaktır.

4. Avlu ve Bahçe

Hırsızlar pahalı çimlerle ve bahçe eşyalarıyla dolu avluları ve bahçeleri çok sever. Eşyalarınızı ve evinizi korumak için bu alanları gece görüşlü ve hareket sensörlü IR Bullet IP kameralarla koruyun. Eğer avlunuz çitlerle çevriliyse, kameranın giriş kapısını gördüğünden emin olun veya ikinci bir kamera kurun.

Uzman önerisi: Kamerayı kolay görünebilecek şekilde yerleştirin. Çoğu zaman sadece güvenlik kamerasını görmek hırsızların başka bir eve yönelmesi için yeterlidir.

5. Bodrum ve Havalandırma Boşlukları

Birçok bodrumun evin içine açılan bir kapısı ve küçük pencerelere açılan bir yeri vardır. Havalandırma boşlukları da izinsiz misafirlerin girişi için güvenlik açığı bulundurabilecek alanlardır. Kameranızı hırsızları yakalayabilmek için bodrumun ve havalandırma boşluklarının eve açılan bölümlerine konumlandırın.

Uzman önerisi: Bu alanlarınızı korumak istediğinizde yine gece görüşlü ve hareket sensörlü güvenlik kameralarını kullanabilirsiniz.

Tüm bu önerilerin yanında alanında uzman olan yetkili satıcı ve servislerimizden de yardım alabilir, kameraların yerleşimi konusunda en uygun yerleri birlikte belirleyebilirsiniz.