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SİGARAYA ZAM SİGARA FİYATLARI NE OLDU? - SON DAKİKA!

SİGARA FİYATLARI - Sigara fiyatlarına zam geldiği haberleri üzerine açıklama geldi. Royal Tabacoo ürünlerine gelen 2 liralık artışın ardından BAT, JTI, Philip Morris markalarının güncel sigara fiyatları listesi merak konusu oldu. Bu gelişmeler üzerine sigara fiyatları 2021 güncel listesi, sigara fiyatları ne kadar aramaları yapılmaya başlandı. Peki yeni sigara fiyatları ne oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 09:51 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 10:12
SİGARAYA ZAM SİGARA FİYATLARI NE OLDU? - SON DAKİKA!

SİGARA FİYATLARI - Sigara fiyatlarına zam geldiği haberleri üzerine açıklama geldi. Royal Tabacoo ürünlerine gelen 2 liralık artışın ardından BAT, JTI, Philip Morris markalarının güncel sigara fiyatları listesi merak konusu oldu. Yeni sigara fiyatları ne oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte yanıtı...

Sigara fiyatları güncel listesi

Philip Morris Marka sigaralar

  • Marlboro Edge: 22 lira
  • Marlboro Touch: 23 lira
  • Marlboro: 24 lira
  • Parliament: 24,5 lira
  • Parliament Midnight Blue: 23,50 lira
  • Muratti: 22 lira
  • Muratti Blu: 21 lira
  • Lark: 21 lira
  • Chesterfield: 20,50 lira
  • L&M: 20,5 lira

JTI Marka Sigaralar

  • Winston Slender: 16 lira
  • Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 lira
  • Winston: 17 lira
  • Winston Xsence Black&Gray: 18 lira
  • Camel Slender: 15,50 lira
  • Camel: 16 lira
  • Monte Carlo Slender: 15,50 lira
  • Monte Carlo: 15,50 lira
  • LD: 15,50 lira


TURKTAB

  • Medley: 12,5 lira
  • Lark: 15 lira
  • Chesterfield: 14,50 lira
  • Chesterfield Mode: 14 lira
  • L&M: 14,00 lira
  • Pall Mall: 14,50 lira
  • Tekel 2000: 14 lira
  • Tekel 2001: 14 lira
  • Samsun: 14 lira
  • Samsun 216: 14 lira
  • Maltepe: 14 lira

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