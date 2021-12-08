SİGARAYA ZAM SİGARA FİYATLARI NE OLDU? - SON DAKİKA!

SİGARA FİYATLARI - Sigara fiyatlarına zam geldiği haberleri üzerine açıklama geldi. Royal Tabacoo ürünlerine gelen 2 liralık artışın ardından BAT, JTI, Philip Morris markalarının güncel sigara fiyatları listesi merak konusu oldu. Yeni sigara fiyatları ne oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte yanıtı...

Sigara fiyatları güncel listesi

Philip Morris Marka sigaralar

Marlboro Edge: 22 lira

Marlboro Touch: 23 lira

Marlboro: 24 lira

Parliament: 24,5 lira

Parliament Midnight Blue: 23,50 lira

Muratti: 22 lira

Muratti Blu: 21 lira

Lark: 21 lira

Chesterfield: 20,50 lira

L&M: 20,5 lira

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 16 lira

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 lira

Winston: 17 lira

Winston Xsence Black&Gray: 18 lira

Camel Slender: 15,50 lira

Camel: 16 lira

Monte Carlo Slender: 15,50 lira

Monte Carlo: 15,50 lira

LD: 15,50 lira



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