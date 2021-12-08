MasterChef Mert kimdir? Mert Yılmaz nereli? Kaç yaşında? Evli mi? İşte yanıtı

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alan yarışmacılardan olan Mert Yılmaz, sakin ve efendi kişiliği ile dikkat çekmeyi başardı. Özellikle yaratıcılık oyunlarında öne çıkan MasterChef Mert'in kariyeri ve özel hayatı da sıkça aratılan konulardan...

MASTERCHEF MERT YILMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında adını duyuran Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde Bolu Mengen'de dünyaya geldi. Liseden itibaren aşçılık eğitimi alan yarışmacı, başta Katar olmak üzere yurt dışındaki bazı ülkelerde mesleğini icra etti. Bekar olan Mert Yılmaz yarışmaya katıldığında aşçılığa 8 yıl ara verdiğini dile getirmişti. MasterChef Mert Los Angeles'ta taksicilik yaptığını ve sonrasında bu işi bırakarak MasterChef Türkiye için Türkiye'ye döndüğünü aktardı. 30 yaşındaki başarılı yarışmacı, seyahat etmeyi ve anı yaşamayı sevdiğini belirtiyor. Instagram hesabını aktif kullanan Mert Yılmaz'ın 50 bini aşkın takipçisi bulunuyor.