FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Isco müjdesi! Vazgeçtiler

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi iple çekiliyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi iple çekiliyor.
Sarı-lacivertliler yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirip şampiyonluğa yürümenin planlarını yapıyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen son isim Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Isco olmuştu.
NEWCASTLE DEVREDEYDİ
Bu sezon İngiltere'de kötü bir performans sergileyen Newcastle United'ın da İspanyol futbolcu için devreye girdiği iddia edilmişti.
İngiliz basınında yer alan yeni bir iddiaya göre, Newcastle United yıldız futbolcunun transferinden vazgeçiyor.
Haberde İngiliz ekibinin, Isco'nun hem antrenmanlarda hem de yedek kulübesindeki olumsuz davranışları nedeniyle transferden vazgeçildiği yazıldı.