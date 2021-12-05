⛈Son dakika hava durumu: Bugün hava yağışlı mı? Kar var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Adana'da hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Kışa girilmesiyle birlikte hava sıcaklığındaki belirgin düşüş Türkiye genelinde hissediliyor. Bazı illerde yoğun yağış etkili olurken özellikle doğu illerinde ise kar yağışı hakim. Vatandaşlar günlük olarak hava durumunu merak ediyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklama şöyle👇

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Ege'nin güney ve doğu, Akdeniz'in batı kesimleri ve Eskişehir'in güney, Konya'nın batı, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevreleri ile Ordu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah (pazar) saatlerinde Batı Akdeniz'de görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

🌡İşte bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları...

☁İSTANBUL HAVA DURUMU

15 derece, parçalı, yer yer çok bulutlu

☁ANKARA

10 derece, parçalı, yer yer çok bulutlu

⛈İZMİR

20 derece, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

⛈MUĞLA

15 derece, parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

🌥ADANA

19 derece, parçalı, yer yer çok bulutlu

🌧DİYARBAKIR

9 derece, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

🌨VAN

9 derece, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı