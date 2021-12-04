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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş Ekranı - TIKLA

e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılabilen bir sistemdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları görüntülenebilir.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 08:37 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 12:56
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş Ekranı - TIKLA
e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılabilen bir sistemdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları görüntülenebilir.

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