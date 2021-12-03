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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU? SON DAKİKA - İşte memur ve emekli maaşı rakamları...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI - Memur ve emeklilerin merakla beklediği Kasım 2021 enflasyon rakamları belli oldu.  TUİK'ten yapılan açıklamaya göre Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken, Temmuz-Kasım dönemi enflasyonuna göre yüzde 7,47'lik bir enfslasyon farkı oluştu. Kasım ayı rakamları göz önüne alındığında memurlar ve memur emeklilerine yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı ortaya çıktı. Kesin rakam Aralık 2021 enfslasyonu açıklandıktan sonra belli olacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 13:30 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 13:45
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU? SON DAKİKA - İşte memur ve emekli maaşı rakamları...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA - Memur ve emeklilerin merakla beklediği Kasım 2021 enflasyon rakamları belli oldu. TUİK'ten yapılan açıklamaya göre Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken, Temmuz-Kasım dönemi enflasyonuna göre yüzde 7,47'lik bir enfslasyon farkı oluştu. Kasım ayı rakamları göz önüne alındığında memurlar ve memur emeklilerine yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı ortaya çıktı. Kesin rakam Aralık 2021 enfslasyonu açıklandıktan sonra belli olacak.

KASIM AYI ENFSLASYONU YÜZDE 3,51
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emeklinin merakla beklediği Kasım 2021 rakamları açıklandı. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.

MEMUR VE EMEKLİLERE YÜZDE 7,47 ENFLASYON ZAMMI
Kasım 2021 enflasyonunun yüzde 3,51 artmasıyla birlikte Temmuz-Kasım arası enflasyon farkı yüzde 7,47 oldu. Bu rakamlara göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için yüzde 7,47'lik bir fark oluşmuş oldu. Yapılacak zammın kesinleşmesi Aralık 2021 enflasyonundan sonra belli olacak.

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