SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 'BÜYÜK MÜJDE' AÇIKLANDI - SON DAKİKA! Fahrettin Koca: 2 bin 500 ile 5 bin arasında zam!

SON DAKİKA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZAM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce duyurusunu yaptığı müjdenin ne olduğunu açıkladı. Koca yaptığı açıklamada "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün müjdesini verdiği zam oranı açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor" dedi.

"DOKTORLARA 2 BİN 500 İLE 5 BİN LİRA ARASINDA ZAM"

Bakan Koca ayrıca "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



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