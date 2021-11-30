Spordan önce ne yenir spordan sonra ne yenir? İşte kasları geliştirecek besinler!

Karbonhidratlı yiyecekler
Bu yiyecekler size iyi performans için gereken enerji ve gücü verecek: Karbonhidratlı besinler!
Spor yaparken karbonhidratların önemi çok büyüktür. Yaptığınız egzersiz sırasında size gereken enerjiyi karbonhidratlardan alırsınız. Vücudunuz karbonhidratları kaslarınızda ve karaciğerlerinizde depolar ve bu karbonhidratlar yapılan fiziksel aktivite sırasında beyin ve kaslar için yakıt kaynağı olarak kullanılır.
İşte size karbonhidratlı yiyeceklerin listesi!
👉Pirinç
👉Yulaf
👉Makarna
👉Muz
👉Arpa
👉Mısır gevreği
👉Karabuğday
👉Tahıl ve ekmek çeşitleri
Proteinli yiyecekler
Spor performansını iyileştirmek için yapacağınız egzersiz öncesinde proteinli yiyecekler tüketmelisiniz. Protein vücuttaki doku, kas ve hücre yapımı gibi birçok önemli fonksiyondan sorumlu temel besin maddesidir. Yapılan aktivitenden önce proteinli ürün besin tüketmek kas büyümesi, kas iyileşmesi, artan güç ve yağsız vücut kütlesi için gereklidir.
İşte size proteinli yiyeceklerin listesi!
👉Kırmızı et
👉Beyaz et
👉Balık
👉Baklagiller
👉Yumurta
👉Süt ve süt ürünleri
👉Çiğ badem
👉Kabak çekirdeği
👉Kinoa
👉Fıstık ezmesi
👉Tahin
Ve işte spordan önce ne yemeli spordan sonra ne yemeli? sorusunun cevabı!
Antrenman öncesi besin alımı olmazsa yapılan spor sırasında performans düşüklüğüne ve spor sonrası kas kaybına neden olabilir. Bu nedenle antrenman öncesi karbonhidrat ve protein içeren gıdalar tüketilmelidir.
Antrenmandan 2-3 saat önce tüketebileceğiniz gıdalara bazı örnekler
👉Yulaf ezmesi
👉Fıstık ezmesi
👉Yumurta
👉Muz
👉Avakado
👉Süt
👉Yoğurt
👉Pirinç
👉Meyve
👉Tam tahıllı ekmek
👉Bir kaşık karışık kuruyemiş
Spordan sonra ne yenir
Spor sırasında vücuttaki kaslar glikojen depolarını tüketir. Bu sebepten dolayı spordan 30 dakika ile 1 saat sonrasında yediklerin kaybettiğin enerjiyi yerine koymana ve yorgun kasların dinlenmesine yardımcı olur.
👉Çikolatalı süt
👉Bulgur pilavının yanında Izgara tavuk
👉Yoğurt
👉Meyveli smoothie
👉Yaban mersinli kinoa
👉Fındık/Fıstık ezmesi
👉Çiğ sebze veya kuruyemiş
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