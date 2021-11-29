💥 Sayısal Loto çekildi mi? 29 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 29 Kasım Pazartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '29 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 29 Kasım 2021 Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş gerçekleştirilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 29 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...Büyük ikramiyenin 93 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

29 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

29 Kasım tarihinde yapılan Sayısal Loto çekiliş 21:30'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı yayınlandı. Bir sonraki çekiliş 1 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

27 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI