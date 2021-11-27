💥Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Kasım 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 27 Kasım Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '27 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş gerçekleştirilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 27 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...Büyük ikramiyenin 93 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

27 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

27 Kasım tarihinde yapılacak Sayısal Loto çekiliş 21:30'da Milli Piyango internet sitesinden canlı yayınlanacak. Bir sonraki çekiliş 29 Kasım Pazartesi günü yapılacak.



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24 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI