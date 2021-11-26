Haberler Haberler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş Ekranı - TIKLA

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş Ekranı - TIKLA

e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılabilen bir sistemdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları görüntülenebilir.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 08:32 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 10:00
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş Ekranı - TIKLA
e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılabilen bir sistemdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları görüntülenebilir.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş Ekranı içın 👉 TIKLAYIN
DİĞER
Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi aşka geldi! Sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı!
Cengiz Kurtoğlu 'bıçaklı saldırı'nın ardından isyan etti: 'Bana tuzak kuruyorlar'
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor