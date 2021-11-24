En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları! En anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri...

Ülkemizde her yıl büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne gelindi... Küçük yaşlardan itibaren bizleri yetiştiren, hayata hazırlayan ve kol kanat geren öğretmenlerimiz için bugün oldukça anlamlı bir gün. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi saygıyla anarken, öğrenciler öğretmenlerine en güzel mesajları, şiirleri göndermek için internette arama yapıyor. En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve şiirlerini haberimizde bulabilirsiniz...

📝EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

🌺ÖĞRETMENİM

Okumayı yazmayı,

Sayıları saymayı,

Güzel resim yapmayı,

Sensin bana öğreten.

Büyükleri saymayı,

Küçükleri sevmeyi,

Yurduma hizmet etmeyi,

Sensin bana öğreten.

Kasabamı, köyümü,

Vatanımı, yurdumu,

Milletimi, soyumu,

Sensin bana öğreten.

🌹SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

🌷ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi…

✍EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ & MESAJLARI

"Sen bizi her zaman aydınlatan ışığımız, bilgi kaynağımızsın. Sen yeri geldiğinde anamız babamızsın. İyi ki sizin öğrencileriniz olduk, sizden çok şey öğrendik öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Ne biliyorsan bize öğrettin, bizi vatana faydalı bireyler ettin, hep kalem kılıçtan keskindir dedin, her problemde bıkmadan çareler ürettin öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Araya uzun zaman girse de ben hala sizi unutmuyor, hala öğrettikleriniz doğrultusunda yolumda ilerliyorum öğretmenim. Hayatımdan geçtiğiniz için size minnettarım. İyi ki varsınız."

"Anne baba ne kadar kutsalsa öğretmen de o kadar kutsaldır. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun..."