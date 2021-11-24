Altın, Dolar ve Euro'da sert düşüş! İşte altın fiyatları, Dolar/Euro kuru...

Son günlerde yükselişte olan altın fiyatlarında bugün dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

Altın yatırımı olanlar bu kapsamda fiyatlarda yaşanan düşüşün nedenini merak ederek uzman ve analist yorumlarını okuyor.

Arama motorlarında da altın, dolar ve euro'nun güncel fiyatları araştırılıyor.

Peki, altın neden düşüyor? Dolar neden düşüyor? 22 ayar bilezik, tam, yarım gram, çeyrek altın fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında para politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, ayrıca ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 690,11

Gram altın satış: 690,25

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.097,00

Çeyrek altın satış: 1.130,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.194,00

Yarım altın satış: 2.261,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 4.385,88

Tam altın satış: 4.488,38

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 4.544,00

Cumhuriyet altını satış: 4.612,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 4.575,00

Ata altın satış: 4.646,00

NOT: Bilgiler 24 Kasım Çarşamba günü saat 16.45 itibarıyla alınmıştır.

GÜNCEL DÖVÜZ KURU FİYATLARI

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 12,0933

Satış: 12,1339

EURO KAÇ TL?

Alış: 13,5399

Satış: 13,5892

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 16,0593

Satış: 16,1398

NOT: Bilgiler 24 Kasım Çarşamba günü saat 16.45 itibarıyla alınmıştır.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatları dün gün içerisinde 1849 dolar ile 1802 dolar seviyeleri arasında hareket ederken, yeni güne 1805 dolar seviyesinden başladı. Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1812 dolar seviyesini; en düşük ise 1786 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 16.34 itibarıyla yüzde 0.97 oranında düşüşle 1787 dolardan işlem gördü.

KAPALI ÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,30 artışla 715,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.156,00 lira, Cumhuriyet altını 4.733,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 8,30 yükselişle 715,00 liradan işlem gördü.