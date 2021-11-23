KYK burs sonuçları sorgulama ekranı! KYK burs sonuçları açıklandı mı?📢İşte cevabı...

KYK SON DAKİKA

- Öğrenciler, KYK burs sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek haberi bekliyor. 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi sonuçları için yapılacak açıklama merakla bekleniyor. İnternette 'Burs sonuçları', ' KYK burs sonuçları açıklandı mı?', 'KYK burs sonucu sorgulama ekranı' aramaları yapılıyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak ve KYK sonuçlarına nereden bakılacak. Haberimizde...

KYK burs sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi sonuçları için öğrenciler yapılacak duyuruyu bekliyor.

📢KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK sonuçları e-Devlet üzerinden yapılacak açıklamayla duyurulacak. KYK sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat kasım ayı içerisinde sonuçların belli olması bekleniyor.

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2022 KYK bursları ne kadar?

2022 yılında zamlanacak KYK burslarının ne kadar olacağı henüz belli olmadı. 2021 yılında ise lisan öğrencileri için 650, yüksek lisans öğrencileri için 1300 ve doktora öğrencileri için ise 1950 liraydı.