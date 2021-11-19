CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Döviz kurlarında son durum ne? | 20 Kasım 2021 güncel dolar ve euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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👉İşte, 20 Kasım 2021 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 11,2183

Satış: 11,2850

EURO KAÇ TL?

Alış: 12,6652

Satış: 12,7504

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 15,0802

Satış: 15,1558

📌NOT: Bilgiler 20 Kasım Cumartesi günü saat 01.00 itibarıyla alınmıştır.