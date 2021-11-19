CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Döviz kurlarında son durum ne? | 19 Kasım 2021 güncel dolar ve euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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👉İşte, 19 Kasım 2021 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 11,0788

Satış: 11,1837

EURO KAÇ TL?

Alış: 12,5867

Satış: 12,7043

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 14,9658

Satış: 15,0409

📌NOT: Bilgiler 19 Kasım Cuma günü saat 07.30 itibarıyla alınmıştır.