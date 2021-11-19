Haberler Haberler CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Döviz kurlarında son durum ne? | 19 Kasım 2021 güncel dolar ve euro kuru

CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Döviz kurlarında son durum ne? | 19 Kasım 2021 güncel dolar ve euro kuru

CANLI - 19 Kasım dolar ve euro kuru... Döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Özellikle yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar internette sıkça "Dolar kaç TL? Euro ne kadar?" gibi soruları aratıyor. Peki, 1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL? Döviz kuruyla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel dolar/euro kuru

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 07:46 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 07:47
CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Döviz kurlarında son durum ne? | 19 Kasım 2021 güncel dolar ve euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

🔗CANLI - Güncel döviz kurları için tıklayın! (Dolar, euro ve sterlin kaç TL?)

👉İşte, 19 Kasım 2021 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 11,0788
Satış: 11,1837

EURO KAÇ TL?

Alış: 12,5867
Satış: 12,7043

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 14,9658
Satış: 15,0409

📌NOT: Bilgiler 19 Kasım Cuma günü saat 07.30 itibarıyla alınmıştır.

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