Kış çayı nasıl yapılır? Kış çayının içinde neler var? Kış çayı kaç dakikada demlenir?

Kış aylarında tüketilen Kış Çayı, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Belli aralıklar ile içilen kış çayı, hastalıkların önüne geçmektedir. Doğal bir ağrı kesici olan kış çayı, kas ve kemik ağrılarına iyi gelmektedir. Nefes darlığına fayda sağladığından, astım hastalarına kış çayı önerilmektedir. Rahatlatıcı bir etkisi olduğundan, stresle baş etmenin en etkili yoludur.

☕KIŞ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Diğer tüm Bitki çaylarında kullanılan demleme yöntemi, kış çayında da kullanılmaktadır. Demleme işlemine geçerken malzemeler ayrı bir kapta karıştırılmaktadır. Her bir su bardağı için bir tatlı kaşığı kış çayı kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak limon veya bal da eklenebilmektedir. Demlemesi gerçekleştirilen kış çayı, 5-10 dakika süre ile bekletilmektedir.

Kış çayını demlerken bir tatlı kaşığı zencefil, narçiçeği, kuşburnu, hibiskus, havlıcan, tarçın, 2-3 tane karanfil kullanılmaktadır. Tercihe bağlı olarak süzüldükten sonra kış çayı içilebilmektedir. Anadolu'da eski bir gelenek olan kış çayı, farklı malzemeler ile yapılabilmektedir. Ağız tadına uygun olan kış çayının içimi son derece kolay olmaktadır.

Geleneksel tarifler arasında yer alan kış çayı, lohusa döneminde kadınlara özel olarak hazırlanmaktadır. Baharatsı özelliklere sahip kış çayını demlerken, odayı hoş bir koku sarmaktadır. Farklı demleme yöntemlerine sahip olan kış çayını, kolay ve pratik bir şekilde hazırlamak mümkündür. Yemek öncesi veya yemek sonrası tercih edilen kış çayı, hazım problemlerini gidermektedir.

Zorlu kış mevsiminde enfeksiyondan kurtulmasını sağlayan kış çayı, zahmetsiz bir şekilde hazırlanmaktadır. İçeriğinde nane gibi bitkilerin bulunmasından dolayı fazla kaynatılmamaktadır. Kış çayı içmenin özel bir zamanı olmamakla birlikte sabah, öğle veya akşam içilebilmektedir. Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan kış çayının Kalori miktarı sıfırdır.

KIŞ ÇAYLARI NE KADAR SÜRE DEMLENMELİ❓

Kış aylarında soğukların yoğun olması ile birlikte insanların bağışıklık sistemi zayıflamaktadır. Bedensel ve fiziksel anlamda olumlu etki yapan kış çayı, lezzet anlayışları farklı olan kişiler tarafından farklı yöntemler ile demlenmektedir. Meyve veya bitki ağırlıklı tüketilebilen kış çayı malzemeleri, her yerde bulunmaktadır.

Demlenen kış çayı en fazla 15 dakika kaynatılmaktadır. Tarçın ve karanfil eklenmesi durumunda, kaynayana kadar ateşte kalması gerekmektedir. Diğer bitkilerin etkisini azalttığından, ıhlamur kış çayında tercih edilmemektedir. Güne enerjik bir şekilde başlamayı kolaylaştıran kış çayı, farklı tatlarıyla ilgi odağındadır. Damak tadına uygun bir şekilde kış çayına aroma katmak mümkündür. Keyifli bir deneyim vaat eden kış çayı, alternatif olarak cam demlik ile demlenebilmektedir.

Kış çayının aşırı bir şekilde demlenme süresi olması durumunda, acı bir tat alma durumu olabilmektedir. Doğru demleme tekniği ile yapılan kış çayı, ilaç etkisine sahiptir. Kış çayının içeriğinde bulunan bitki ve meyveler sabit değildir. Aktarlardan alınan bitki ve baharatlar ile farklı kış çayları demlenebilmektedir.

İçim amacına göre kış çayı tok veya aç karna tercih edilebilmektedir. Tok tutması amacı ile içilen kış çayı aç karna içilirken, tansiyon hastaları kış çayını tok karna içmektedir. Metabolizmayı artırıcı etkiye sahip olan kış çayı, düzenli olarak kullanıldığında ödem attırmaktadır. Kilo problemi yaşayan kişiler kış çayı içerken bal veya şeker kullanmamalıdır. Yeterli ve dengeli bir Diyet ile birlikte kış çayı tercih edilebilmektedir.