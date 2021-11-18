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Camdaki Kız 20. bölüm tek parça izle! Camdaki Kız son bölüm full izle!

Camdaki Kız dizisinin bu hafta 20. bölümü ekrana geldi. Dizinin 20. bölüm full izle bilgileri araştırılıyor. Camdaki Kız'ın 20. bölümünde; Sedat ve Nalan barışır. Muzo ve kız arkadaşıyla yemeğe gider. İşte Camdaki Kız 20. bölüm full, tek parça, YouTube izle bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 01:06
Camdaki Kız 20. bölüm tek parça izle! Camdaki Kız son bölüm full izle!

Her perşembe ekrana gelen Camdaki Kız dizisinin 20. bölümü izleyiciyle buluştu. Camdaki Kız dizisinin son bölüm özeti ve full izle bilgileri merak ediliyor. Camdaki Kız'ın son bölümünde; Cana, Sedat'ın yakasından düşmemektedir. İşte Camdaki Kız son bölüm özeti ve full izle bilgileri...

Camdaki Kız 20. bölüm izle

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Nalan'ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, yalancı sevgilisi Melisa'yı Nalan ve Sedat'la tanıştırır. Her şeye rağmen Sedat'ı eve geri döndürmeye çalışan Nalan, onu ikna etmekte başarılı olur. Havaalanında tek başına kalan Cana'nın ise eve dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Ama Alp, Cana'nın hareketlerinden kuşkulanacaktır. Nalan'la yaptığı konuşmadan etkilenen Rafet, çocuklarına davranışını değiştirecek ve tüm ailesini eve geri toplamaya çalışacaktır. Feride'nin de zorlamasıyla kendisine gelen çekim teklifini kabul eden Nalan, gücü eline almak üzere hareket etmeye başlar. Nalan'ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, yalancı sevgilisi Melisa'yı Nalan ve Sedat'la tanıştırır.

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