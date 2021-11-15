Bankalar kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saati değişti mi? Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası açılış-kapanış saati...

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında Ramazan ayı kısmi kapanma ile ilgili tüm kısıtlamalar açıklanmıştı. Bankaların çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre bankalar genel olarak 09:30-16:30 arasında (öğle arası hariç) hizmet verecek. İşte bankaların duyurduğo çalışma saatleri...
YAPI KREDİ
10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.
VAKIFBANK
09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.
HALKBANK
09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.
ZİRAAT BANKASI
09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.
AKBANK
10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.
GARANTİ BANKASI
10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.