Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne? 2022 yeni asgari ücret zammı ne kadar? İşte detaylar...

Asgari ücret - 2022 yılına yaklaşmamız ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de yeni asgari ücret zammı oldu. İşçi sendikaları ve işveren temsilcileri arasında kurulan komisyonda görüşülecek asgari ücret zam oranı heyecanla bekleniyor. Enflasyon oranı zam oranının ortaya çıkmasında etkili olacak. Peki, Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?



Geçtiğimiz yıl 5 Aralık tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon 2022 yılı için de bir araya gelecek ve toplantılar sonucunda yeni asgari ücret netlik kazanacak.

2022 yılında asgari ücrete tahmini ne kadar zam yapılacak?

TÜİK tarafından 2021 yılı temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Bu rakamların ardından geriye kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Bu iki ayda açıklanacak rakamlarla birlikte maaşlara gelecek zam da belli olacak. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir artış yapıldığında asgari ücrete yüzde 22 civarında zam gelmesi bekleniyor. Eğer bu olasılık gerçekleşirse 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.364,50 TL'ye net asgari ücretin ise 3.447,50 liraya çıkması bekleniyor. Bu rakamlarda da değişiklik olabilir. Net rakam asgari ücret tespit komisyonun yapacağı görüşmelerden sonra belli olacak.



Asgari ücrete yapılan zamdan sonra neler değişecek?

👉İşsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak.

👉Asgari Geçim İndirimi (AGİ) artacak.

👉İş göremezlik ödeneği artacak.

👉Yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.