Haberler Haberler WhatsApp'tan flaş çalışma! Son görülme seçili kişilere kapatılabilecek

WhatsApp'tan flaş çalışma! Son görülme seçili kişilere kapatılabilecek

WhatsApp, bomba gibi bir özellik üzerinde çalışıyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan internet tabanlı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına günden güne farklı seçenekler sunmaya devam ediyor. Yeni güncelleştirmeler üzerinde çalışan uygulama, son görülmenin seçili kişilere kapatılması gibi dikkat çeken bir özelliği getirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:07
WhatsApp'tan flaş çalışma! Son görülme seçili kişilere kapatılabilecek

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yeni bir özellikle gündeme geliyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcının favori uygulaması olan WhatsApp, Android işletim sistemindeki "2.21.23.14" kodlu son deneme sürümünde "son görülmenin seçili kişilere kapatılması" özelliğini kullanıma sundu.

🤳SON GÖRÜLME SEÇİLİ KİŞİLERE GİZLENEBİLECEK

Böylece kullanıcılar, tıpkı hikayelerini belirli kişilere gizleyebilme özelliğini son görülmede de kullanabilecek. Henüz kısıtlı bir kullanıcı kitlesinin beğenisine sunulan özellik, kullanıcıların konuşma penceresinde isimlerinin altında gözüken ve çevrim içi olduklarını gösteren anlık ibareyi etkilemeyecek. Kullanıcılar, son görülmelerini belirli kişilere gizlediklerinde bu kişiler, ilgili kullanıcının çevrim içi olup olmadığını görmeye devam edebilecek. Bununla birlikte; son görülmenin gizlendiği kişilerin son görülmeleri, yine kapatılan kişi tarafından görülemeyecek.

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