GTA The Trilogy: Definitive Edition nasıl indirilir? Fiyatı nedir?

Rockstar Games, GTA The Trilogy: Definitive Edition sürümünü oyuncuların karşısına çıkardı. GTA 3, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas yapımlarını, yenilenen grafiklerle karşımıza getiren yapım, Xbox Game Pass ile oynamaya sundu. Bu noktada klasik GTA oyunlarını iyileştirilmiş grafiklerle oynama fikri oyuncuları sevindirdi. Şu anda Xbox Game Pass üyeliğiniz varsa üyeliğiniz dahilinde oyunu deneyimleyebilirsiniz. Yoksa da 529 TL fiyat ödeyerek yapımlara sahip olabilirsiniz. Peki GTA The Trilogy üçlemesi nasıl indirilir? İşte detaylar...



Rockstar Games, Grand Theft Auto Trilogy: Definitive Edition beraberinde serinin üç oyununu yenilenen grafikleriyle yayınladı. Bu noktada eskiden yapımı deneyimleyip halen etkisinde kalan hayranlar için iyi bir fırsat doğuruyor. Bu üçleme içerisinde GTA 3, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas yer alıyor.



GTA THE TRILOGY: THE DEFINITIVE EDITION ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI DUYURULDU!

Rockstar Games, üç GTA oyununu bir araya getiren GTA The Trilogy: The Definitive Edition fiyatı ve çıkış tarihini resmen duyurdu.



GTA THE TRILOGY: THE DEFINITIVE EDITION NASIL İNDİRİLİR?

Grand Theft Auto The Trilogy: Definitive Edition'ı edinmek ve indirmek için aşağıdaki yolları izlemeniz gerekiyor:

Öncelikle Xbox uygulamasına girip arama yerine GTA The Trilogy: Definitive Edition yazın.

Gelen sayfadan yeşil butona tıklayın.

Kredi kartı bilgilerinizi ilgili ekrana girin ve satın al butonuna tıklayın.

Ardından oyun kütüphanenize eklenecek, ardından 'Yükle' butonuna tıklayın.

Önünüze gelen açılır pencereden hangi diske kuracağınızı ve masaüstü kısayolu oluşturup oluşturmayacağınızı seçin.

Sonra yükle butonuna tıklayın.

GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY FİYATI

Oyun, şu anda Microsoft Store mağazasında mevcut durumda yer alıyor. GTA The Trilogy fiyatı 529 TL olarak belirlendi.

Yüklemeden önce bilgisayarınızda yaklaşık 45 GB boş alan bırakmak gerekiyor.



GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Bir süre önce Rockstar Games, üçleme içerisinden birtakım ekran görüntüleri ve video paylaşmıştı. Ekran görüntüleri bizlere karakterlerin ve çevre dokularının değişimi hakkında fikir sundu. Yayınlanan video ise yapımların önceki ve şimdiki halleri konusunda karşılaştırma yapmamızı sağladı.