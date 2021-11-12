Haberler Haberler CANLI - Çeyrek altın ne kadar? 13 Kasım 2021 altın fiyatları | Gram altın ne kadar, tam altın kaç TL oldu? Cumhuriyet altını kaç TL | CANLI

CANLI - Çeyrek altın ne kadar? 13 Kasım 2021 altın fiyatları | Gram altın ne kadar, tam altın kaç TL oldu? Cumhuriyet altını kaç TL | CANLI

13 Kasım altın fiyatları: Altın fiyatları her geçen gün değişirken vatandaşlar; gram altın, çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını ve ata altınının kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, altın ne kadar oldu? Son altın fiyatlarını öğrenmek ve gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ata altının son fiyatlarından haberdar olmak için haberimizi takip edebilirsiniz... | Altın fiyatları güncel rakamlar

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 07:37 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:22
CANLI - Çeyrek altın ne kadar? 13 Kasım 2021 altın fiyatları | Gram altın ne kadar, tam altın kaç TL oldu? Cumhuriyet altını kaç TL | CANLI

SON DAKİKA: Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak, dolar kaç TL, euro kaç TL öğrenmek için doğru yerdesiniz. Piyasadan en güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ata altın ve 22 ayar altın fiyatları ile ilgili son durumu canlı takip etmek için sayfamızı ziyaret edin.

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İşte, 12 Kasım 2021 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 599,87

Gram altın satış: 599,97

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış:948,00

Çeyrek altın satış: 982,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.897,00

Yarım altın satış: 1.974,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.787,42

Tam altın satış: 3.861,69

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.924,00

Cumhuriyet altını satış: 3.983,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.900,00

Ata altın satış: 4.036,00

NOT: Bilgiler 13 Kasım Cumartesi günü saat 00.30 itibarıyla alınmıştır.

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