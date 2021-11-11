Youtube'un yeni özelliğı ortalığı karıştırdı! Youtube'da bundan sonra...

YouTube, özellikle son dönemlerde içerik üreticilerini korumak ve işlerini kolaylaştırmak adına bir dizi yenilik üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda YouTube'un oyuncu YouTuber'lara yeni araçlar ve finansal destekler sağlayacağı konuşuluyordu.

Bu yeniliğe ek olarak YouTube, çok tartışılacak bir yeniliği açıkladı. Açıklamaya göre YouTube bundan sonra dislike (beğenmeme) sayılarını kullanıcılara göstermeyecek. İçerik üreticileri ise kendi videolarıne gelen dislike sayısını görmeye devam edecek.



YouTube'un en temel özelliklerinden olan beğenme ve beğenmeme butonları hem içerik üreticileri hem de izleyiciler için oldukça büyük bir öneme sahip. Ancak YouTube yetkilileri yaptıkları açıklamada artık hiçbir videoda beğenmeme sayılarının gösterilmeyeceğini açıkladı.

Yetkililer bu duruma sebep olan şeyin küçük çaplı içerik üreticilerine yapılan nefret baskınları olduğunu açıkladı. Nefret baskınları genellikle daha büyük içerik üreticileri tarafından organize ediliyor ve hedef alınan YouTuber'lar dislike yağmuruna tutuluyordu.

Mart ayında beğenmeme sayıları kaldırmayı düşündüğünü açıklayan YouTube, genellikle diğer YouTuber'lara sataştığı için izlenen YouTuber'lar tarafından eleştirilmiş ve şirketin kendi platformundaki videoları dislike yağmuruna tutulmuştu. Bazı kullanıcılar ise bu değişimin sebebinin YouTube'un utanç verici geçmişi ile ilgili olduğunu düşünüyor. YouTube'un resmi hesabından paylaştığı YouTube Rewind 2018 videosu, hâlâ YouTube'un en çok beğenmeme alan videosu. Kullanıcılar, beğenmeme sayılarının bu video yüzünden kaldırıldığını düşünse de yetkililer bunun küçük çaplı YouTuber'ları korumak için yaptığında oldukça ısrarcı.

