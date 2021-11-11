Portakalın bilinmeyen faydaları nelerdir? İşte portakalın çeşitli kullanım alanları

Portakal bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir kış meyvesi olan portakal, soğuk havalarda özellikle grip tedavisinde kullanılıyor. Sadece C vitamini değil, B vitamini, magnezyum, kalsiyum, lifler ve doğal şeker açısından da zengin bir içeriğe sahip. Yapılan araştırmalara göre, portakal ve portakal suyu tüketmek lösemini riskini azaltıyor. Ayrıca portakal, kansere sebep olabilecek hücrelerle de savaşıyor.







PORTAKALIN PEK FAZLA BİLİNMEYEN FAYDALARI NELERDİR❓

Zengin içeriği ile kalp sağlığını destekliyor. Bu meyve, kalbe kan pompalanmasına da yardımcı oluyor.

Portakal bol miktarda demir, çinko, bakır ve vitamin içeriği ile depresyona iyi geliyor. Stresle başa çıkmaya yardımcı oluyor.

İçeriğindeki magnezyum ile bağırsakların ve kasların daha iyi çalışmasını sağlıyor. Sindirim sistemini güçlendiriyor.

C vitamini kaynağı olan portakal, cilt sağlığına da fayda sağlıyor. Akne tedavisinde ve siyah noktaların giderilmesinde de kullanılıyor.







PORTAKALIN ÇEŞİTLİ KULLANIM ALANLARI HANGİLERİDİR❓

Portakalı sadece meyve niyetine tüketebileceğiniz gibi suyunu sıkabilir, reçelini yapabilir, kek ve kurabiyelerinize ekleyebilir, smoothie'nize dahil edebilir ve salatalarınızda da kullanabilirsiniz.