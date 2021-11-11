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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş Ekranı - TIKLA

e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılabilen bir sistemdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları görüntülenebilir.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 11:25
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş Ekranı - TIKLA
e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılabilen bir sistemdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları görüntülenebilir.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş Ekranı içın 👉 TIKLAYIN
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