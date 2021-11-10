MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Hangi takım kaybetti? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte yanıtı...

Sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, haftanın ilk takım oyunu oynandı. Safanur'un kaptanlığını yaptığı mavi takım Eren, Hasan, Dilara, Pelin ve Tahsin'le, Mert'in kaptanlığını yaptığı ve Burcu, Azize, Araz ile Sergen'den oluşan kırmızı takıma karşı yarıştı. Menü Vegan Mutfağı'ydı. 5 yemekten oluşan menüde kereviz böreği, karnabahar dolması, köz biberli hıngal, bakla dolması ve vegan brownie vardı. Yemeklerde büyük bir üstünlük kuran mavi takım, kırmızı takıma sayı vermeyerek 5-0 kazandı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Kırmızı takım, 5-0 kaybetmesinin ardından bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Ana ürünü "bal kabağı" olan yaratıcılık yarışmasında son ikiye Sergen'le Burcu kaldı. Şefler Burcu'nun tabağını çok beğendi ve dokunulmazlığı alan isim Burcu oldu. Burcu, takımdan ilk olarak Araz'ı potaya gönderdi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Kırmızı takımda Burcu'nun dokunulmazlığı alıp Araz'ı potaya göndermesinin ardından takım oylamasına geçildi. Takım arkadaşlarından en çok oyu alan Azize, potaya giden ikinci isim oldu.

MasterChef Türkiye'nin 10 Kasım'da yayınlanacak bölümünde yarışmacılar, Türkiye'nin 7 bölgesinden öne çıkan 7 yemeği yapacaklar.