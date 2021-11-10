10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi? Atatürk'ü Anma Günü...

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının üzerinden 83 yıl geçti. 10 Kasım 1938'de vefat eden ulu önderimizi her yıl saygıyla anıyoruz. Bu yıl da yine 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için yurdun her yerinde saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek ve bayraklar tüm yurtta yarıya indirilecek. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'yle ilgili vatandaşlar bazı soruları internette sıkça aratıyor. En çok merak edilen konu ise 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız 10 Kasım, resmi tatil değildir. Dolayısıyla 10 Kasım'da okullar da tatil değil açıktır. Atatürk'ü Anma Günü'nde özellikle Ankara Anıtkabir ve İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda törenler düzenlenecek. Okullarda da 10 Kasım dolayısıyla çeşitli etkinlikler organize edilecek.