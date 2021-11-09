MasterChef'te 1. ve 2. eleme adayları belli oldu! 9 Kasım MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef Türkiye yarışmasında 9 Kasım Salı akşamı izleyiciler birbirinden güzel tarifler ile kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu seyretti.

Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Şimdi izleyiciler internette "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?", "Masterchef takım oyununu kim kazandı?", "Masterchef eleme adayları kim oldu?", "9 Kasım 2021 Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" sorularının yanıtını arıyor. İşte MasterChef'te bu akşamki gelişmeler...

MASTERCHEF 9 KASIM SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın ilk dokunulmazlık oyununda vegan mutfağından yemeklerin yapılmasını istedi.

Günün menüsündeki yemekler:

- Kereviz böreği

- Karnıbahar köftesi

- Köz biberli hıngal

- Bakla dolma

- Orman meyveli vegan brownie







9 KASIM MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

9 Kasım Masterchef vegan mutfağı ve kazananları şu şekilde:

- Kereviz Böreği kazanan takım : Mavi takım

- Karnıbahar Köftesi kazanan takım : Mavi takım

- Köz Biberli Hıngal kazanan takım : Mavi takım

- Bakla Dolma kazanan takım : Mavi takım

- Orman Meyveli Vegan Brownie kazanan takım : Mavi takım







SONUÇ : MAVİ TAKIM 5 - 0 KIRMIZI TAKIM

Haftanın ilk oyununu Mavi takım kazanmış oldu. Birazdan kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.

9 KASIM BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, yarışmacılara ana ürün olarak balkabağı verdi. Mert, Sergen, Azize, Burcu ve Araz, dokunulmazlığı kazanmak için kusursuz bir tabak hazırlamaya çalıştı. Yemek için verilen süre 40 dakika idi. Süre sonunda şefler, başarılı bulduğu üç ismi çağırdı.







MASTERCHEF'TE 1. VE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununda üç başarılı tabak çıkaran Sergen, Burcu ve Azize oldu. Bu isimler arasında gecenin en iyi yemeğini yapan Burcu, bireysel dokunulmazlığı kazandı. Burcu 1. eleme adayı olarak Araz'ın ismini verdi. Yapılan oylama sonucu 2. eleme adayı ise Azize oldu.

1. eleme adayı : Araz

2. eleme adayı : Azize



