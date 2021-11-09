Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne? 2022 yeni asgari ücret zammı ne kadar? İşte detaylar...

2022 yılına yaklaşmamız ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de yeni asgari ücret zammı oldu. İşçi sendikaları ve İşveren temsilcileri arasında kurulan komisyonda görüşülecek asgari ücret zam oranı heyecanla bekleniyor. Enflasyon oranı zam oranının ortaya çıkmasında etkili olacak. Peki, Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl 5 Aralık tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon 2022 yılı için de bir araya gelecek ve toplantılar sonucunda yeni asgari ücret netlik kazanacak.

2022 YILINDA TAHMİNİ ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2021 yılında yüzde 21 zam yapılmıştı. Gelecek yıl için, yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lirayı bulacak. Yüzde 22 zam yapılması halinde ise brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacak.