MasterChef'te kim elendi? 7 Kasım 2021 MasterChef'e veda eden isim belli oldu!

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde, yarışmaya veda eden isim belli oldu. 7 Kasım gecesi yayınlanan MasterChef'te hafta boyunca yapılan takım oyunları sonrası potaya giden Emre, Pelin, Hasan, Dilara, Burcu ve Mert'ten oluşan 6 yarışmacı elenmemek için büyük çaba sarf etti. İki turdan oluşan eleme oyunlarının ilkinde ana ürünü "çilek" olan yaratıcılık tabakları yapıldı. Bu turda yukarı çıkan ilk isim Dilara, ikinci isimse Hasan oldu. Öte yandan bu aşamada MasterChef Türkiye yarışması tarihinde bir ilk yaşandı.

BURCU'DAN BÜYÜK HATA

Son tura ilk kez 4 yarışmacı bırakıldı. Burcu'nun, buzdolabına konulan sorbeleri karıştırarak Hasan'ın yaptığı ürünü kullanması nedeniyle tabağı değerlendirmeye alınmadı. Son turdaki şef tabağında böylece Pelin, Emre, Mert ve Burcu yarıştı.

7 KASIM 2021 MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de son eleme turunda Pelin, Emre, Mert ve Burcu, Danilo şefin yaptığı ve ana ürünü balık olan tabağı çıkarmaya çalıştı. Bu turda elemeden kurtulan ilk isim Mert oldu. Mert'in ardından yarışmaya devam eden yarışmacı Burcu olurken son ikiye Pelin ve Emre kaldı. Tabağında eksik ürün bulunan Emre, MasterChef Türkiye'ye veda etti. Pelin ise son 11 yarışmacı içerisinde yer almayı başardı.

👉MasterChef Pelin kimdir?



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👉MasterChef Mert kimdir?

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

MasterChef macerası dün gece son bulan Emre, şeflerden büyük takdir gördü. Psikolojik olarak zor dönemlerden geçtiğini anlatan Emre Büber, oğlunu çok özlediğini dile getirdi. Somer şef, Emre'ye elenmesiyle ilgili "Kaybettiğine değil, vazgeçtiğine üzüldüm" yorumunu yaptı.