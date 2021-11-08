Çeyrek altın ne kadar? 9 Kasım 2021 altın fiyatları | Gram altın, tam altın kaç TL oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? | CANLI

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İşte, 9 Kasım 2021 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 567,46
Gram altın satış: 567,55
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 904,00
Çeyrek altın satış: 930,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.808,00
Yarım altın satış: 1.867,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.637,45
Tam altın satış: 3.708,84
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.770,00
Cumhuriyet altını satış: 3.827,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.718,00
Ata altın satış: 3.775,00
NOT: Bilgiler 9 Kasım Salı günü saat 00.30 itibarıyla alınmıştır.
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