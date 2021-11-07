MasterChef kim elendi? Eleme gecesinde neler yaşandı? 7 Kasım 2021 kim gitti? İşte MasterChef elenen isim...

Ekranların ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de eleme gecesine gelindi. Hafta içi oynanan üç takım oyununundan ikisini kazanan mavilerden potaya giden isimler Pelin ve Emre olmuştu. İki takım oyunu kaybeden kırmızılarda ise eleme adayları olarak Burcu, Mert, Hasan ve Dilara seçilmişti...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 7 KASIM 2021 KİM GİTTİ?

MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Potaya giden Pelin, Emre, Hasan, Dilara, Burcu ve Mert yarışmanın son 11'ine kalmak için yoğun çaba sarf etti. 6 yarışmacıdan ilk turda yukarı çıkamayan üç isim son şansını oynadı ve başarısız olan isim programa veda etti.

ELENEN İSİM EMRE OLDU!

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu.

Danilo Şef, ''Pelin senin tabakta problem vardı ama Emre'deki tabakta daha fazla problem vardı.'' dedi.

Pelin, ''Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, hiç hak etmiyor elenmeyi. Yolun açık olsun. Söyleyecek başka bir şeyim yok. '' diyerek ağladı.

ŞEFLERİN YORUMLARI

Somer Şef: Bu kadar yetenekli bir yarışmacının nasıl bu kadar farkla kaybettiğini anlayamadık. Kaybettiğin için değil vazgeçtiğin için üzgünüm.

Mehmet Şef: Bizim tanıdığımız Emre'nin bu tabağı bitirememe ihtimali sıfır. Emekçi olduğun çok belli. Ben seni ilk 5'te görüyordum. Sen bu mesleğe hastasın. Duygusal bir yarışmacısın. Sana nasihatım; duygusallıktan uzak daha profesyonelce çok iddialı yerlere geleceğini düşünüyorum.

Danilo Şef: Çok üzüldüm. Böyle bir tabağı tek elle yapardın. Ben böyle bir Emre hatırlayacağım.



👉MasterChef Pelin kimdir?



👉MasterChef Emre kimdir?



👉MasterChef Hasan kimdir?



👉MasterChef Dilara kimdir?



👉MasterChef Burcu kimdir?

👉MasterChef Mert kimdir?



MASTERCHEF'TE BU HAFTA KIRMIZI TAKIM

-Burcu (K)

-Sergen

-Hasan

-Dilara

-Azize

-Mert

MASTERCHEF'TE BU HAFTA MAVİ TAKIM

-Eren (K)

-Safanur

-Tahsin

-Araz

-Pelin

-Emre