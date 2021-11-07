CANLI - Çeyrek altın ne kadar? 7 Kasım 2021 Altın fiyatları, gram altın, ata altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI Altın Fiyatları için tıklayın (Çeyrek altın, gram altın, 22 ayar altın ne kadar?)👇
İşte, 7 Kasım 2021 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 565,63
Gram altın satış: 565,97
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 901,00
Çeyrek altın satış: 921,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.802,00
Yarım altın satış: 1.865,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.610,65
Tam altın satış: 3.681,52
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.741,00
Cumhuriyet altını satış: 3.798,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.705,00
Ata altın satış: 3.812,00
NOT: Bilgiler 7 Kasım Pazar günü saat 00.30 itibarıyla alınmıştır.
CANLI Dolar ve Euro kuru için tıklayın ( Dolar kaç TL, Euro kaç para?)👇