CANLI - Çeyrek altın ne kadar? 6 Kasım 2021 Altın fiyatları, gram altın, ata altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar?

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İşte, 6 Kasım 2021 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 565,63
Gram altın satış: 565,97
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 900,00
Çeyrek altın satış: 921,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.801,00
Yarım altın satış: 1.865,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.578,21
Tam altın satış: 3.648,45
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.706,00
Cumhuriyet altını satış: 3.762,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.703,00
Ata altın satış: 3.812,00
NOT: Bilgiler 6 Kasım Cumartesi günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.
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