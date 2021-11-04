Haberler Haberler MasterChef'te hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte yanıtı... | 3 Kasım Çarşamba

MasterChef'te hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte yanıtı... | 3 Kasım Çarşamba

Sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de dün akşam haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Avrupa'dan seçilen bazı ülkelerin meşhur makarnalarının yapıldığı oyunun galibi mavi takım olurken, bu kez potaya giden isimler kırmızı takımdan seçildi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Kim potaya gitti? MasterChef'te eleme adayları kimler? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtları... | 3 Kasım Çarşamba

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 07:47
MasterChef'te hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte yanıtı... | 3 Kasım Çarşamba

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde takımlar, Avrupa'nın bazı ülkelerinden öne çıkan makarna tariflerini yaptı. Takımlar 2'şerli gruplar halinde birbirlerine iple bağlanarak çalıştı. Mavi takımdan Pelin-Emre, Araz-Tahsin ve Eren-Safanur eşleşirken, kırmızı takımdan Hasan-Dilara, Burcu-Sergen ve Azize ile de Mert eşleşti. Sırasıyla yapılan yemeklerin ardından Pelin, Emre, Araz ve Tahsin'in tabakları geçer oy alınca bu oyununun kazananı otomatik olarak mavi takım oldu ve Eren-Safanur ile Azize-Mert ikilisi yemek yapmadı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Haftanın ilk takım oyununu kazanan kırmızılar, ikinci oyunda mavilere yenildi. Dokunulmazlık oyunu oynayan kırmızılarda, tabağı en çok beğenilen isim Sergen oldu. Dokunulmazlığı alan Sergen, direkt olarak kaptan Burcu'yu potaya yolladı. Ardından takım oylamasına geçildi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in yayınlanan son bölümünde takım oyununu kaybeden kırmızılar, Sergen'in dokunulmazlığı alıp kaptan Burcu'yu potaya göndermesinin ardından takım oylamasına geçti. Oylama sonucu Hasan ve Dilara 5'er oy alırken kararı kaptan Burcu verdi ve Dilara'yı potaya gönderdi. Böylece potada yarışacak 4 isim netleşti. Mavi takımdan Pelin ve Emre'nin ardından, kırmızı takımdan Dilara ve Burcu bu hafta eleme oyununda yarışması kesinleşen isimler oldu. Kalan iki isimse Batman'da gerçekleştirilecek dış çekim sonrası netleşecek.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KIRMIZI TAKIM

-Burcu
-Sergen
-Hasan
-Dilara
-Azize
-Mert

MASTERCHEF'TE BU HAFTA MAVİ TAKIM

-Eren
-Safanur
-Tahsin
-Araz
-Pelin
-Emre

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor