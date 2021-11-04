CANLI - Çeyrek altın ne kadar? 4 Kasım 2021 Altın fiyatları, gram altın, ata altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar?

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İşte, 4 Kasım 2021 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 550,56
Gram altın satış: 550,71
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 877,00
Çeyrek altın satış: 897,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.753,00
Yarım altın satış: 1.816,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.517,09
Tam altın satış: 3.586,16
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.641,00
Cumhuriyet altını satış: 3.696,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.604,00
Ata altın satış: 3.670,00
NOT: Bilgiler 4 Kasım Perşembe günü saat 07.10 itibarıyla alınmıştır.
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